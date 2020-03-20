إصابة وزير فلسطيني سابق بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أصيب وزير الثقافة الأسبق ، وعضو بلدية مدينة الخليل أنور أبو عيشة، بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في فرنسا.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في بيان صحفي اليوم الجمعة:" إن عضو المجلس البلدي أبو عيشة أصيب بفيروس كورونا أثناء إقامته القسرية في فرنسا، بعد منع الاحتلال الإسرائيلي دخوله فلسطين منذ ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أعلن عن إصابة جديدة في محافظة سلفيت بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 48 حالة، وتشافى 17 حالة، لينخفض عدد المصابين إلى 31 إصابة.