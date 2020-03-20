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أبو نعيم يتحدث عن ظروف الحجر الصحي بأيامه الـ14 ومسؤولية طواقم الداخلية

الجمعة 20 مارس 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو نعيم يتحدث عن ظروف الحجر الصحي بأيامه الـ14 ومسؤولية طواقم الداخلية


غزة / سما /

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو نعيم، اليوم الجمعة، أن 20 ألفاً من عناصر وضباط صف وضباط ومنتسبي الوزارة يعملون كخلية نحل بلا كلل أو ملل، يصلون الليل بالنهار، ويتحملون أعباء مرحلة ثقيلة، خلال مواجهة وباء "كورونا" العالمي.

وأضاف أبو نعيم، في بيان له، "تحية الفخر والاعتزاز أبعث بها لإخواني وأبنائي في وزارة الداخلية والأمن الوطني، من يتقاسمون مع أبناء شعبهم ظروف الحجر الصحي بأيامه الأربعة عشر، يخدمونهم ويسهرون على راحتهم، ويبتعدون فيها عن أهلهم وبيوتهم ويتحملون مسؤولياتهم في هذه المرحلة الصعبة".

وتابع "وفي ذات الوقت أُبرق برسائل الشكر والثناء لكل الأطقم العاملة من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، وأبناء شعبنا كافة بفصائله ومؤسساته وقطاعاته ومبادراته، على وقوفهم صفًا واحدًا، جنبًا إلى جنب مع كل الجهود في مواجهة فيروس كورونا".

وأهاب أبو نعيم بأبناء شعبنا لإتباع إجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة والجهات المختصة دون إهمال أو تقصير، والتعامل مع هذه المرحلة بكل جدية.

#اللواء ابو نعيم #داخلية غزة #توفيق ابو نعيم #الحجر الصحي #كورونا #قطاع غزة

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