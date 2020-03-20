"الصحة العالمية" تؤكد خلو غزة من "كورونا" والإجراءات الصحية فعالة

غزة / سما /

أكدّ مدير مكتب منظمة الصحة العالمية عبد الناصر صبح، مساء اليوم الجمعة، خلو قطاع غزة من فيروس "كورونا"، موضحاً أن كل العينات التي جرى الحصول عليها نتائجها "سلبية" أي أنها غير مصابة.

وقال صبح: لم تسجل أي حالة إيجابية في القطاع، والمنظمة تتابع مع الجهات الصحية الحكومية في غزة لحظة بلحظة.

وأضاف "خلو القطاع من أي إصابة يعني أن إمكانية الإصابة ستأتي من الخارج، ما يعني أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في القطاع فعالة، إذ أن عملية الحجر تمنع فرصة دخول المصاب بالفايروس ضمن المجتمعات بالداخل".

وأوضح أن أي مصاب من المحجورين من السهل التعامل معه ومتابعته وعلاجه، وما تقوم به الصحة في غزة المحافظة على أكبر قدر ممكن من الوقت بحيث يتجنب القطاع الإصابة بالمرض.

وطالب صبح المواطنين إلى جانب تعزيز الوقاية الصحية، استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة في القطاع ومنظمة الصحة العالمية، وعدم التعامل مع ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من اشاعات ومعلومات.

وشدد على أنه لا يمكن إخفاء أي معلومات حول الإصابة بالمرض، والمنظمة تتواصل بشكل دائم ومستمر للوقوف على مستجدات الأوضاع في القطاع.