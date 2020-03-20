"UBER" تعلق تقديم خدماتها في السعودية

وكالات / سما /

أعلنت شركة UBER للتاكسي تعليق تقديم خدماتها في أراضي السعودية بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشركة، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة: "بالتوافق مع الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، نعلق عمل UBER TAKSI في المملكة حتى إشعار آخر".

وسبق أن قررت الحكومة السعودية تعليق خدمات التاكسي في أراضي المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من التنقل داخل البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحتى اليوم الجمعة سجلت في المملكة 274 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من الصين في ديسمبر 2019، دون رصد أي حالات وفاة.

المصدر: رويترز + وكالات