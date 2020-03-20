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ترامب: نعمل سوياً لهزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا

الجمعة 20 مارس 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نعمل سوياً لهزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا


واشنطن /سما/

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، مجددا تأكيده بأن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب ضد الفيروس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي يومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا:" ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا، وسنعمل سويا لهزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا

وأضاف: "أغلقنا المدارس وأوقفنا دفع القروض وقمنا بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب".

وتابع :" الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب، وسنتعلم الكثير من هذه الأزمة".

وبين ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود مع كندا يدخل حيز التنفيذ اليوم.

#الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #كورونا #الولايات المتحدة #فيروس

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