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رئيس الوزراء الروسي يعلن عن قيام العلماء الروس تطوير 6 أدوية لعلاج فيروس "كورونا"

الجمعة 20 مارس 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الروسي يعلن عن قيام العلماء الروس تطوير 6 أدوية لعلاج فيروس "كورونا"


موسكو /سما/

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين،اليوم الجمعة، أن العلماء الروس قاموا بتطوير 6 أدوية للعلاج من فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعاليتها قريبا.

وقال ميشوستين خلال اجتماع لهيئة تنسيق مجلس التعامل مع فيروس كورونا: "هدفنا الرئيسي هو منع تفشي الفيروس والسيطرة عليه واستباقه. هذا، بالطبع، لا يعني فرض قيود على الطيران أو اتخاذ إجراءات واسعة النطاق فقط، ولكن يعني أيضا الابتكارات، بما فيها تطوير لقاح للفيروس الجديد. في الوقت الراهن، تجري تجارب في روسيا على ستة أدوية. قام علماؤنا بتطوير هذه الأدوية في وقت قصير جدا، خلال شهرين فقط".

ووفقا له، فقد قام العلماء بالعمل على مدار الساعة وبدون انقطاع "ونأمل أن يتم التأكد من فعالية هذه الأدوية في المستقبل القريب واستخدامها للوقاية والسيطرة على الوباء".

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" يوم  الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

"سبوتنيك"

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