الشرطة تقبض على 4 من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بالإغلاق في رام الله

رام الله / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الجمعة، على أربعة أشخاص من أصحاب المقاهي في محافظة رام الله والبيرة، لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أنه تم القبض على أصحاب المقاهي خلال تسيير الدوريات الشرطة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية الذين تفرض عليهم حالة الطوارئ إغلاق محالهم، مضيفة أنه تم التحفظ على الأشخاص الأربعة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

وفي السياق ذاته، أغلقت الشرطة، اليوم، صالة بلياردو وقبضت على صاحبها، في مدينة سلفيت.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه أثناء جولة لدورية المرور على المقاهي وصالات البلياردو في المدينة، تبين أن هناك صالة بلياردو تعمل، في مخالفة للتعليمات الصادرة، فجرى على الفور إخراج المواطنين من الصالة وإغلاقها، والقبض على صاحبها وتوقيفه لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا .

وأكدت الشرطة ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والتوجهات الصادرة عن وزارة الصحة، حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار الوباء.