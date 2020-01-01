استطلاع للرأي يظهر تقدما كبيرا لليكود في حال جرت انتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

تصدر حزب الليكود ونجح معسكر اليمين في الحصول على أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة في حال جرت انتخابات جديدة.

هذا ما جاء في استطلاع للرأي أجراه مركز "دايركت بانلز" الإسرائيلي والذي يظهر أيضا تراجعا لحزب كحول لفان بزعامة بيني غانتس.

وحسب الاستطلاع فقد حصل الليكود على 40 مقعدا، في المقابل حصل "كحول لفان" على 30 مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم.

وحافظت القائمة المشتركة على نسبة المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة وبلغت 15 مقعداً.

وبعد خروج حزب غيشر من تحالف العمل ميرتس فإن الحزب الأخيرين يحصلان مجتمعين على 6 مقاعد، فيما لا يتجاوز حزب غيشر نسبة الحسم.

وأظهر استطلاع الرأي أيضاً حصول حزب شاس على 8 مقاعد، بينما كل من "يهدوت هتوراة" وتحالف "يمينا " بزعامة نفتالي بينت و"إسرائيل بيتنا" على 7 مقاعد لكل منهم.