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فتح: شعبنا وقيادته أظهروا درسا واضح المعالم في القيادة وتحمل المسؤولية بأصعب الظروف

الجمعة 20 مارس 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: شعبنا وقيادته أظهروا درسا واضح المعالم في القيادة وتحمل المسؤولية بأصعب الظروف


رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي إن شعبنا الفلسطيني بكل مؤسساته الوطنية، وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، أظهروا للعالم أجمع درسا واضح المعالم في القيادة وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف التي يتعرض لها العالم بأسره في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح القواسمي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن التكامل في تحمل المسؤولية الجماعية للقيادة الفلسطينية، مع المسؤولية الفردية التي يتحملها كل مواطن، هو سر النجاح الذي تحقق لهذه الحظة في محاربة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وطالب أبناء شعبنا بمزيد من الحذر والحرص، والأخذ بالأسباب وعدم الاستهتار مطلقا، حيث أن الأمور ما زالت في ذروة الخطر المحدق، حتى نستطيع جميعا العبور من هذه المرحلة العصيبة بسلام.

#اسامة القواسمي #فتح #كورونا #الشعب الفلسطيني

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