أريحا: حملة تعقيم واسعة لاحياء وشوارع ومرافق المدينة احترازا من "كورونا"

أريحا /سما/

نفذت الفعاليات الرسمية والشعبية في مدينة أريحا، اليوم الجمعة، حملة تعقيم واسعة لأحياء وشوارع ومرافق المدينة، احترازا ووقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا".

وأوضحت مصادر محلية، أن الحملة ضمن مبادرة (أريحا الخير والوحدة) التي طالبت جميع التجار بازالة البسطات الموجودة على الطرق والأرصفة، كي لا تتلف البضائع بسبب الرش والتعقيم، وبمبادرة المحافظة، والبلدية وحركة فتح ومؤسسات المجتع المدني.

وأشاد محافظ أريحا جهاد أبو العسل، خلال تفقده الطواقم المشاركة في حملة تعقيم المدينة، بجهود جميع العاملين في الميدان والداعمين لهذه الحملة.

وأكد أبو العسل دور القطاع الخاص والجمعيات والجتمع المحلي في الجهود المبذولة لمنع انتشار وباء كورونا.