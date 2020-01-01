نحو 500 مصل يؤدون الجمعة في "الأقصى" جراء تشديد إجراءات الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من اجراءاتها التعسفية بحق الوافدين لأداء صلاة اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا كبيرا منهم من دخول الأقصى، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 500 مصل فقط أدّوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونفى مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، وجود أي اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتخصيص عدد معين من المواطنين لأداء صلاة الجمعة في باحات الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال شرعت بإغلاق محيط البلده القديمة من القدس المحتلة لمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما ظلت بعض أبواب الأقصى مفتوحة، واعتقلت الشاب يوسف الشاويش من باب حطة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأضافت أن شرطة الاحتلال اتخذت اجراءات أكثر صرامة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة بحجة مواجهة فيروس كورونا، دون اتخاذها أي إجراءات وقاية كارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأحياء العربية في القدس.