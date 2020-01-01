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الشرطة تحذر من التعامل مع أي روابط ورسائل تحمل اسم فيروس كورونا

الجمعة 20 مارس 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحذر من التعامل مع أي روابط ورسائل تحمل اسم فيروس كورونا


رام الله / سما /

حذرت الشرطة اليوم المواطنين من التعامل مع أي رسائل الكترونية أو روابط مجهولة المصدر تحت اسم # فايروس_ كورونا # coronavirus .

وذكرت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة, أن وحدة الجرائم الالكترونية بالشرطة أشارت إلى قيام بعض القراصنة  "الهاكرز" والمحتالين باستغلال روابط خبيثة وتطبيقات احتيالية وهمية تحت مسمى فيروس كورونا, وتؤكد على المواطنين ضرورة عدم الدخول إلى هذه الروابط مجهولة المصدر مما قد يتسبب بخرق الخصوصية وسرقة البيانات والابتزاز بأشكاله.

وأضافت أن ما يتم الاعتماد عليه هو الجهات الرسمية وما يصدر عنها من معلومات حول الفيروس وطرق التعامل معه والوقاية منه وذلك من خلال مواقعها الرسمية.

#الشرطة #كورونا #فلسطين

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