الطيرة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

الطيرة /سما/

قتل الشاب محمد سلمان وأصيب قريب له بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول إصابة شابين (20 و25 عاما) نتيجة تعرضهما لإطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داوود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، بيد إقرار وفاة أحدهما متأثرا بجروحه الخطيرة.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جريمة إطلاق نار منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متفاوتة في مدينة الطيبة، بعد ظهر اليوم.

وأحيل المصاب بعد تقديم الإسعافات الأولية له على يد طاقم مركز "الرازي"، إلى مستشفى "بيلنسون" ببيتح تيكفا وهو يعاني من جروح متوسطة في أطراف جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد.

14 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري، 2020، 14 شخصًا في جرائم مختلفة وقعت في المجتمع العربي كانت آخرها مقتل الشابة زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم، أول من أمس الأربعاء.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.