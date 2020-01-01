محافظ سلفيت: المصاب بكورونا اختلط بـ 250 شخصاً ويدعو المواطنين لالتزام منازلهم

سلفيت /سما/

أغلقت، اليوم الجمعة، بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، مؤقتاً، وذلك بعد إعلان وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة عن إصابة مواطن من البلدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) قادماً من باكستان.

وجاء الإغلاق، بناءً على طلب من محافظ سلفيت الدكتور عبد الله كميل لحين استكمال عمليات الفحص للمخالطين بالشخص المصاب بالفيروس.

وطلب كميل المواطنين الإلتزام بالتواجد في المنازل، وقال:" نرجو من أهلنا في قراوة الالتزام بعدم الخروج من المنازل وانتظار التعليمات، فالشخص المصاب بفيروس كورونا المعدي مكث في باكستان أربعة أشهر قبل العودة إلى فلسطين، وعند عودته إلى فلسطين بتاريخ 13 آذار الجاري، اختلط بـ 250 شخصا وخاصة في بلدة قراوة بني حسان، وعلى الفور تم تحويل الحالة إلى مشفى ترمسعيا واظهر الشخص المصاب تعاونا كبيراً، مؤكداً أن إغلاق بلدة قراوة بشكل مؤقت حتى يتسنى للفريق الطبي القيام بالفحوصات اللازمة، ونحن ننتظر نتائج الفحوصات، فالشخص المصاب صلى في المسجد واختلط مع الأقارب والأصدقاء الذين جاءوا لمنزله لتهنئته بالعودة، وهو متزوج من زوجتين وتم فحص نجله الذي رافقه وكانت النتيجة سلبية أي أنه غير مصاب بالعدوى، وتم التواصل مع المحافظين، حيث كانت هناك حالات اختلط بها المصاب، واتخذنا عدة اجراءات بعد المشاورة مع لجنة الطوارئ وتم اغلاق محال الحلويات وصالونات التجميل ، وتم التأكيد على عدم دخول العمال للمستوطنات، وأي حالة اختراق سيكون تحت طائلة المسؤولية ومنع دخول اخوتنا من الداخل، وتم اعفاء الموظفين في قراوة من الدوام".

وأضاف :" الخروج من المنزل اصبح يشكل خطرا الا للضرورة ، نحن الفلسطينيين تفوقنا على العالم بعد اعلان حالة الطوارئ.