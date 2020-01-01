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شاهد: فيديوهات "كارثية" تثير الجدل في مصر لمستشفى دمياط العام حول إصابات كورونا..

الجمعة 20 مارس 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديوهات "كارثية" تثير الجدل في مصر لمستشفى دمياط العام حول إصابات كورونا..


القاهرة / وكالات /


شهد مستشفى دمياط العام في مصر حالة من الهلع، بعد اكتشاف إصابة ممرضة بفيروس كورونا وسط بكاء وصراخ زميلاتها أثناء نقلها لمستشفى العزل.

وأظهر مقطع فيديو اصطحاب الممرضة إلى العزل. وانتقد مصريون الأفراد الذين يصطحبون الممرضة، لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات الكافية للوقاية من إصابتهم بالعدوى، وهو ما سيؤدي إلى إصابتهم أيضا.

ونقل موقع "القاهرة 24" الإخباري عن مسؤول العزل الصحي في المحافظة، إبراهيم أبو الخير، قوله إن المصابة تشغل منصب رئيس قسم التمريض بالمستشفى، وإنها نقلت إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا عزل زملائها والمخالطين لها.

وأضاف أبو الخير أن هناك حالة أخرى مصابة في قسم العناية المركزة ولا يمكن نقلها للعزل الصحي بسبب حالتها الخطرة.

وحذر أبو الخير من خطورة الأوضاع داخل المحافظة "بسبب الاستهتار بالفيروس" على حد قوله، مطالبا الدولة بالتدخل. كما دعا المواطنين للبقاء في منازلهم، "منعا لمزيد من تدهور الأحوال".

#مصر #فيروس كورونا #ممرضة

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