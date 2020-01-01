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نقابة الحلاقين بغزة تصدر تعليمات احترازية لأصحاب المهنة لتفادي كورونا

الجمعة 20 مارس 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الحلاقين بغزة تصدر تعليمات احترازية لأصحاب المهنة لتفادي كورونا


غزة / سما /

 أصدرت نقابة الحلاقين في قطاع غزة اليوم الجمعة، تنويهاً هاماً لأصحاب صالونات الحلاقة في القطاع، من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وطالبت النقابة في بيان لها، الحلاقين بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة والوقاية من انتقال الأمراض للزبائن.

ودعت النقابة من الحلاقين عدم تجمع أكثر من 3 زبائن في المحل مرة واحدة مع ترك مسافة كافية بينهم واعتماد الحجز المسبق، وتوفير مواد التعقيم للزبائن عند الدخول وعند الخروج، وارتداء الكمامات والكفوف باستمرار مع تغييرها مع كل زبون.

وطالبت النقابة الحلاقين بتوفير التعقيم للأدوات باستمرار واستخدام المراييل والمناشف لمرة واحدة، وجمع النفايات باستمرار والتخلص منها يومياً، وتهوية المحل باستمرار، وتعقيم الأسطح والمقاعد، والمحاولة قدر المستطاع ترك مسافة بين الحلاق والزبون، مشيرة الى أنه سيتم المتابعة والتفتيش من قبل جهة الاختصاص حول ما ذكر سابقاً.

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