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حريقان بغزة يسببان أضراراً

الجمعة 20 مارس 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريقان بغزة يسببان أضراراً


غزة / سما /

 لحقت أضرار في روضة للأطفال، ومخازن معدات صيد، جراء حريقان وقعا اليوم الجمعة، في قطاع غزة.

وسيطر الدفاع المدني على حريق كبير طال معظم مبنى روضة (شمس النهار) في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث تضرر المبنى بشكل كبير جدًا.

وتضرر بفعل الحريق مركبتين من نوع "باص صغير" تقل الأطفال إلى الروضة.

يشار إلى أن رياض الأطفال في قطاع غزة متوقفة عن العمل بفعل اجراءات حالة الطوارئ المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما شب حريق في معدات صيد لعائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وتم السيطرة على الحريق الذي تسبب بأضرار في المكان.

#حريق #غزة

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