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لا تزال حدة التوترات السياسية في إسرائيل في تصاعد مستمر بعد انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي، على الرغم من تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

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[نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام]

نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام

ويعتقد الكثيرون من معارضي رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، أنه يحاول استغلال أزمة فيروس كورونا بغية الاحتفاظ بكرسي الحكم، لاسيما بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها السلطات في الأيام الأخيرة، وأكبرها قرار رئيس الكنيست والعضو في حزب نتنياهو "الليكود"، يولي إدلشتين، إغلاق الكنيست ومنع المشرعين من التصويت على إقامة إشراف برلماني على الإجراءات بعيدة المدى التي تتخذها الحكومة في سبيل التصدي للفيروس.

ووصلت أكثر من مائة سيارة تقل متظاهرين معارضين لقرار إغلاق الكنيست، أمس الخيمس، من محيط تل أبيب إلى القدس، رغم جهود الشرطة عرقلة القافلة وتفريقها في طريقها إلى المدينة.

ونظم العشرات من هؤلاء المتظاهرين لاحقا حملة احتجاجية أمام مقر الكنيست، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة واعتقال خمسة منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك سد الطريق ومخالفة تعليمات وزارة الصحة.

رغم كورونا.. اشتباكات وسط القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على إغلاق الكنيست

تاريخ النشر:20.03.2020 | 10:38 GMT | أخبار العالم

[رغم كورونا.. اشتباكات وسط القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على إغلاق الكنيست]

AP Eyal Warshavsky

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام مقر الكنيست - 19 مارس 2020

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لا تزال حدة التوترات السياسية في إسرائيل في تصاعد مستمر بعد انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي، على الرغم من تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

إقرأ المزيد

[نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام]

نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام

ويعتقد الكثيرون من معارضي رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، أنه يحاول استغلال أزمة فيروس كورونا بغية الاحتفاظ بكرسي الحكم، لاسيما بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها السلطات في الأيام الأخيرة، وأكبرها قرار رئيس الكنيست والعضو في حزب نتنياهو "الليكود"، يولي إدلشتين، إغلاق الكنيست ومنع المشرعين من التصويت على إقامة إشراف برلماني على الإجراءات بعيدة المدى التي تتخذها الحكومة في سبيل التصدي للفيروس.

ووصلت أكثر من مائة سيارة تقل متظاهرين معارضين لقرار إغلاق الكنيست، أمس الخيمس، من محيط تل أبيب إلى القدس، رغم جهود الشرطة عرقلة القافلة وتفريقها في طريقها إلى المدينة.

ونظم العشرات من هؤلاء المتظاهرين لاحقا حملة احتجاجية أمام مقر الكنيست، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة واعتقال خمسة منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك سد الطريق ومخالفة تعليمات وزارة الصحة.

واتهم قادة المعارضة السياسية في إسرائيل الشرطة بممارسة "أعمال غير ديمقراطية في خدمة حكومة غير منتخبة"، فيما رفضت الشرطة هذه الاتهامات، مشددة على أنه "لا أحد فوق القانون".

وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى تنظيم مظاهرات مماثلة اليوم الجمعة.

ودعا رئيس الوزراء المكلف، زعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، مشيرا في الوقت نفسه إلى قلق الناس من "الإجراءات الرامية إلى سحق الديمقراطية بقيادة نتنياهو وإدلشتين".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل