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مسؤول ألماني: السبت سيكون يوما حاسما في قرار محتمل بحظر التجوال

الجمعة 20 مارس 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول ألماني: السبت سيكون يوما حاسما في قرار محتمل بحظر التجوال


برلين/ وكالات /

ذكر رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا، هيلجه براون، أن غدا السبت سيكون يوما حاسما في اتخاذ قرار محتمل بحظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال براون في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا: "سننظر كيف سيتصرف المواطنين في عطلة هذا الأسبوع... السبت سيكون يوما حاسما سنضعه في الاعتبار". وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مشاورات عبر تقنية الفيديو مساء يوم الأحد المقبل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث ما إذا كان ومتى سيُجرى فرض حظر تجوال في الولايات.

يُذكر أن عددا من رؤساء حكومات الولايات هددوا أمس الخميس بفرض حظر التجوال حال عدم التزام المواطنين بإجراءات العزل الذاتي. وقال براون: "في أيام السبت يلتقي الناس سويا عادة لأنه يوم عطلة"، موضحا أن المطلوب الآن هو التوقف حتى عن اللقاءات العائلية، وهو ما لا يحدث حاليا للأسف، وقال: "إذا لم يحدث ذلك من الممكن أن تقرر الولايات إجراءات موسعة، رغم أننا نريد تجنب ذلك".

وذكر براون أن الرهان الآن على المواطنين لاستيعاب هذه الإجراءات والاستعداد للحد من حياتهم الاجتماعية، وقال: "إذا نظرنا إلى الدول المجاورة، التي فرضت الحظر بالفعل، سنجد أن هذا عبء كبير".

#المانيا #فيروس كورونا #ميركل #حضر تجوال

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