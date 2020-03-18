أول فنانة عربية تكشف إصابتها بكورونا... وأحلام: "ادعوا لها" (فيديو)

المنامة/ وكالات /

نشرت الفنانة هند البحرينية تغريدة قالت فيها: "‏مساء الخير، من غرفة العزل شكراً لمن سأل عني أنا بخير". وعادت هند إلى البحرين قادمة من برشلونة، وأظهرت نتيجة الفحوصات الخاصة بفيروس #كورونا بأنّها مصابة به ولكن من دون أي عوارض صحية وفق ما أكدت هند.

مساء الخير .. من غرفه العزل شكرا لمن سال عني انا بخير ♥️ — هند البحرينيه (@hind_bh2) March 18, 2020

وأطلّت هند على جمهورها مؤكدة خبر إصابتها بفيروس كورونا، لكنها طمأنت الجميع بأنها بخير ولم تشعر بأي من العوارض المتعارف عليها والتي يشعر بها مرضى كورونا، مضيفة أنها لم تتلقَّ أي دواء. وشكرت كل من قال لها "الحمد الله عالسلامة" واطمأن عنها، معبّرةً عن شوقها للعودة إلى عائلتها في الأيام القريبة.