  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أول فنانة عربية تكشف إصابتها بكورونا... وأحلام: "ادعوا لها" (فيديو)

الجمعة 20 مارس 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول فنانة عربية تكشف إصابتها بكورونا... وأحلام: "ادعوا لها" (فيديو)


المنامة/ وكالات /

نشرت الفنانة هند البحرينية تغريدة قالت فيها: "‏مساء الخير، من غرفة العزل شكراً لمن سأل عني أنا بخير". وعادت هند إلى البحرين قادمة من برشلونة، وأظهرت نتيجة الفحوصات الخاصة بفيروس #كورونا بأنّها مصابة به ولكن من دون أي عوارض صحية وفق ما أكدت هند.

وأطلّت هند على جمهورها مؤكدة خبر إصابتها بفيروس كورونا، لكنها طمأنت الجميع بأنها بخير ولم تشعر بأي من العوارض المتعارف عليها والتي يشعر بها مرضى كورونا، مضيفة أنها لم تتلقَّ أي دواء. وشكرت كل من قال لها "الحمد الله عالسلامة" واطمأن عنها، معبّرةً عن شوقها للعودة إلى عائلتها في الأيام القريبة.

#كورونا #هند البحرينية #احلام

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة: تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية للمشافي ضمن إجراءات عزل خاصة

"هآرتس": إسرائيل ستبدو كقطاع غزة بعد يومين من الإجراءات الصارمة في مواجهة "كورونا!!

الامم المتحدة: "إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة والقدس الشرقية"

"لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".. ترامب: سنقدم للعالم لقاحًا ضد كورونا خلال أسابيع!

ما هي فصيلة الدم الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

هل وجدوا علاج لفيروس كورونا ؟ .. الصحة العالمية تحسم الجدل

الموافقة على استخدام علاج محتمل لفيروس كورونا في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الصحة: إصابة جديدة بكورونا قي سلفيت وشفاء ٣٦ مصابا ومخالطيهم

إسرائيل تحذر من استغلال كورونا: لن نتحمل أي استفزاز لنا بالفترة الحالية

860x484

حصار غزة يهدد بزيادة خطورة كورونا في حال انتشر فيه

20200320080358

إقرار أنظمة طوارئ إسرائيلية: الخروج من المنازل للضرورة فقط والحبس والغرامة للمخالفين

إسرائيل تتجه لفرض إغلاق أُحادي الجانب على كافة الأراضي الفلسطينية