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عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 10 آلاف

الجمعة 20 مارس 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 10 آلاف


وكالات

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح في أرجاء المعمورة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 244526، تعافى منهم 87407 شخصا أغلبهم في البر الصيني.

وسجلت السلطات الإيطالية يوم الخميس 19 مارس أكبر نسبة للوفيات في العالم حيث بلغ عددهم 3405، بالإضافة إلى تسجيل أعلى نسبة إصابات في يوم واحد حيث زادت بـ5322 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440.

جدير بالذكر أن الصين سجلت 3245 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80928، علما أن 7263 مصابا فقط يتلقون العلاج حاليا في كامل البر الصيني.

هذا، وحلت إيران ثالثة في عدد الوفيات بسبب الفيروس، حيث أعلنت السلطات وفاة 1284 شخصا إلى حد الآن، فيما أعلنت إسبانيا وفاة 831 مصابا، وفرنسا 372، وبريطانيا 144.

#ايران #فيروس كورونا

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