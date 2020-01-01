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الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية "شعاع الضوء" لمواجهة كورونا

الجمعة 20 مارس 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية "شعاع الضوء" لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس، عن استعداده لتنفيذ عملية " شعاع الضوء " للمساعدة في مواجهة تفشي فايروس الكورونا في إسرائيل.

ووفقا لموقع "واللا" العبري، فإن الجيش يستعد لمساعدة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في فرض منع التجول على جميع المناطق الإسرائيلية، كما يستعد الجيش في إطار هذه الخطة لاستنفار قواته الطبية في الخدمة النظامية والاحتياط لمساعدة المنظومة الطبية في مواجهة فايروس الكورونا.

هذا وقام الجيش في إطار هذه الخطة بتدريب وتأهيل كتيبتين من قيادة الجبهة الداخلية على عمليات تطهير مناطق واسعة من الفايروس، اعتمادا على امكانياته في تطهير المناطق من الأسلحة الكيماوية.

هذا وسيقدم الجيش أيضا مساعدات تقنية وتكنولوجية، حيث تعمل الوحدة التكنولوجية التابعة لركن الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي على تطوير تطبيقات الكترونية تساعد سلاح الطبابة في إدارة الفحوصات والعينات.

#الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا

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