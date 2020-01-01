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السعودية تعلق الصلاة والتواجد بساحات الحرمين

الجمعة 20 مارس 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلق الصلاة والتواجد بساحات الحرمين


وكالات

 أعلنت السعودية، الخميس، أنها علقت التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة يوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19) بين المصلين

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