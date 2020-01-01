حالة الطقس : منخفض جوي وأجواء شديدة البرودة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، أن يطرأ اليوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وتسقط خلال ساعات النهار أمطار متفرقة تصحب بزخات من البرد أحياناً، وخلال ساعات المساء يشتد تساقط الأمطار وزخات البرد، ويسود طقس شديد البرودة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم غد السبت يستمر تأثر فلسطين بالكتلة الهوائية القطبية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المتفرقة المصحوب بزخات البرد أحياناً، وخلال ساعات المساء ينتهي تأثير المنخفض الجوي، ويكون الطقس شديد البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتشط أحيانا.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.