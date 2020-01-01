عريقات: ألمانيا ملتزمة بحل الدولتين ومستعدة لتقديم المساعدة لمواجهة كورونا

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن ألمانيا ملتزمة بحل الدولتين على حدود 1967، ومستعدة لتقديم المساعدة لدولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عريقات ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنان، مساء اليوم الخميس.

وناقش الطرفان الأوضاع الإقليمية، ومواجهة فيروس كورونا، واستعداد ألمانيا لتقديم مساعدات لتمكين فلسطين من مواجهة الفيروس، ومساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة.

كما ناقشا آخر مستجدات القضية الفلسطينية. وأكد الوزير الالماني التزام بلاده بحل الدولتين على حدود 1967