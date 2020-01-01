مدير شرطة بيت لحم: لم تسجل أي خروقات للقانون

بيت لحم / سما /

قال مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج إن الأمور تسير في بيت لحم بانتظام، وتحديدا بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء محمد اشتية بمنع التنقل بين المدن الرئيسية الثلاثة في المحافظة (بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا)، وأيضا بين المحافظة وبقية محافظات الوطن.

وأضاف الحاج، أن كافة عناصر المؤسسة الأمنية لم تغادر المحافظة وهي على رأس عملها ولم تسجل أي خروقات للقانون، وهذا كله بفضل التعاون من قبل المواطنين والانسجام مع المؤسسة الأمنية.

وأشار الى أنه بعد تعليمات رئيس الوزراء تمت المباشرة بتعزيز القوة الموجودة على الأرض، ونشر المزيد من الحواجز، وتشديد إجراءات الدخول والخروج من المحافظة، وتعزيز منع الحركة بين المدن الرئيسية الثلاثة وفصل منطقة الجنوب، وتضم بلدتي الخضر والدوحة ومخيم الدهيشة، حيث تم وضع قوة وعزلها حتى لا يحصل احتكاك وتنتقل العدوى .