  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني واثنين أخرين لحملهما الجنسية الإسرائيلية

الخميس 19 مارس 2020 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني واثنين أخرين لحملهما الجنسية الإسرائيلية


القاهرة /سما/

 أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخص من مواليد فلسطين.

وتم إسقاط الجنسية عن هذا الشخص بسبب انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

كما أصدر مدبولي قرارين، نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم الخميس، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين وذلك لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

#مصر #مصطفى مدبولي #اسقاط الجنسية #فلسطيني #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

"هآرتس": إسرائيل ستبدو كقطاع غزة بعد يومين من الإجراءات الصارمة في مواجهة "كورونا!!

ما هي فصيلة الدم الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

هل وجدوا علاج لفيروس كورونا ؟ .. الصحة العالمية تحسم الجدل

حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين

الأخبار الرئيسية

كورونا

الامم المتحدة: "إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة والقدس الشرقية"

الاحتلال

ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ677.. ونتنياهو: أنظمة الطوارئ لتقييد الحركة سارية المفعول منذ الليلة

كورونا غزة

الصحة بغزة: تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية للمشافي ضمن إجراءات عزل خاصة

الرئيس عباس: تمكنا من حصر فيروس كورونا في أضيق نطاق.. ويوجه رسالة للقطاع الخاص

"لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".. ترامب: سنقدم للعالم لقاحًا ضد كورونا خلال أسابيع!