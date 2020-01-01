المالية برام الله تعلن تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية في رام الله اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصادرة لمواجهة حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه قبل حوالي أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن اللجنة ستعمل على المحافظة على حسن سير العمل، وضمان سلامة العاملين، واتخاذ ما تراه مناسباً.

وأضافت أن اللجنة مكونة من، فريد غنام وكيل الوزارة، وأحمد الصباح المحاسب العام، وفداء أبو حميد مدير عام الشؤون القانونية، وعبد الجبار سالم مدير عام الإدارة العامة للرواتب، ومحمد ربيع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية المدنية، وعبد الرحمن بياتنة مدير عام مكتب الوزير.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ أحكام القرار.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي عقب المرسوم الرئاسي، بإعلان حالة الطوارئ منذ الخامس من الشهر الجاري، وعملاً بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".