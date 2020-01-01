كيلة: التحضيرات لأماكن العزل والعلاج من "كورونا" في القدس على وشك الانتهاء

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة، اليوم، أن التحضيرات لأماكن الفرز والعزل والعلاج فيما يتعلق بالمخالطين أو المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا في القدس على وشك الانتهاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة، اليوم، مع شبكة مستشفيات القدس، بحضور د. هيثم الحسن، ومدير صحة القدس د. زياد شقير، ومدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار، ومدير عام ديوان الوزيرة د. معتصم المحيسن، ومدير عام شراء الخدمة د. هيثم الهدري، ، وعبر الهاتف مدير مستشفى المطلع د. وليد نمور.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الفرز الصحي سيكون في ثلاثة مراكز، هي مركز طوارئ بير نبالا للمناطق المحيطة ببيرنبالا، مركز مسقط، ومركز مديرية الصحة في العيزرية.

وأوضحت أن مراكز العزل ستكون في فندق النبالي في بيرنبالا، ومعهد وزارة العمل للتدريب المهني في العيزرية.

وتابعت كيلة أن علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا سيتم في أقسام خاصة ومعزولة في مستشفى المقاصد، ومستشفى المطلع، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى الفرنساوي، حيث ستقوم شبكة مستشفيات القدس بتجهيزها.