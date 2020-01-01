  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كيلة: التحضيرات لأماكن العزل والعلاج من "كورونا" في القدس على وشك الانتهاء

الخميس 19 مارس 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيلة: التحضيرات لأماكن العزل والعلاج من "كورونا" في القدس على وشك الانتهاء


رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة، اليوم، أن التحضيرات لأماكن الفرز والعزل والعلاج فيما يتعلق بالمخالطين أو المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا في القدس على وشك الانتهاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة، اليوم، مع شبكة مستشفيات القدس، بحضور د. هيثم الحسن، ومدير صحة القدس د. زياد شقير، ومدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار، ومدير عام ديوان الوزيرة د. معتصم المحيسن، ومدير عام شراء الخدمة د. هيثم الهدري، ، وعبر الهاتف مدير مستشفى المطلع د. وليد نمور.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الفرز الصحي سيكون في ثلاثة مراكز، هي مركز طوارئ بير نبالا للمناطق المحيطة ببيرنبالا، مركز مسقط، ومركز مديرية الصحة في العيزرية.

وأوضحت أن مراكز العزل ستكون في فندق النبالي في بيرنبالا، ومعهد وزارة العمل للتدريب المهني في العيزرية.

وتابعت كيلة أن علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا سيتم في أقسام خاصة ومعزولة في مستشفى المقاصد، ومستشفى المطلع، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى الفرنساوي، حيث ستقوم شبكة مستشفيات القدس بتجهيزها.

#الصحة #مي كيلة #حجر #القدس

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

"هآرتس": إسرائيل ستبدو كقطاع غزة بعد يومين من الإجراءات الصارمة في مواجهة "كورونا!!

ما هي فصيلة الدم الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

هل وجدوا علاج لفيروس كورونا ؟ .. الصحة العالمية تحسم الجدل

حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين

الأخبار الرئيسية

كورونا

الامم المتحدة: "إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة والقدس الشرقية"

الاحتلال

ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ677.. ونتنياهو: أنظمة الطوارئ لتقييد الحركة سارية المفعول منذ الليلة

كورونا غزة

الصحة بغزة: تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية للمشافي ضمن إجراءات عزل خاصة

الرئيس عباس: تمكنا من حصر فيروس كورونا في أضيق نطاق.. ويوجه رسالة للقطاع الخاص

"لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".. ترامب: سنقدم للعالم لقاحًا ضد كورونا خلال أسابيع!