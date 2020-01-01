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الاحتلال : السماح للشاحنات الثقيلة بالسير على الطرق المؤدية لغزة

الخميس 19 مارس 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : السماح للشاحنات الثقيلة بالسير على الطرق المؤدية لغزة


القدس المحتلة / سما /

قررت وزارة المواصلات الإسرائيلية السماح للشاحنات الثقيلة بالسير على طرق الجنوب المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بدءا من يوم الأحد المقبل.

ووفقا للموقع القناة العبرية السابعة فقد جاء هذا القرار في أعقاب وقف الحركة التعليمية بسبب أزمة مرض الكورونا ، حيث أن السبب في تقييد ومنع حركة الشاحنات الثقيلة هو سلامة  طلبة المدارس في مستوطنات المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن وزارة المواصلات كانت قد قررت قبل نحو عام ونصف منع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة التي يزيد وزنها عن 12 طن على كل من طريق 232 و241 و243 في ساعات الصباح والمساء والظهيرة.

#غزة #وزارة المواصلات الإسرائيلية #الشاحنات الثقيلة #معبر كرم أبو سالم #قطاع غزة

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