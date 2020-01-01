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مصادر اسرائيلية: إسرائيل ستمنع دخول المقدسيين الى القدس الغربية

الخميس 19 مارس 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية: إسرائيل ستمنع دخول المقدسيين الى القدس الغربية


القدس المحتلة / سما /

يتوقع ان تفرض حكومة الاحتلال المزيد من  الإجراءات الوقائية، لمكافحة انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وأفاد موقع I24NEWS الاسرائيلي بأن مصادر في رئاسة حكومة الاحتلال، اكدت انها تنوي "عزل الاحياء المقدسية عن محيطها في الضفة الغربية، ومنع المقدسيين من حملة الهوية الإسرائيلية، ممن يعيشون خلف الجدار من دخول المدينة، وكذلك منع المقدسيين من داخل المدينة، التوجه لمناطق السلطة الفلسطينية اعتبارا من الاحد المقبل".

وذكرت مصادر إسرائيلية مساء الخميس انه ابتداء من الاحد القادم سيمنع دخول المقدسيين الى القدس الغربية، بدعوى التصدي لانتشار فيروس كورونا. ووفقا للتقارير، فان هذه الخطوة نوقشت الخميس، وبموجبها سيمنع المقدسيون من الدخول الى احياء القدس الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، نقلا عن مصادر مطلعة قولها، إن القرار اتخذ من المستوى السياسي الإسرائيلي، وتم اطلاع مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية عليه، وليس من الواضح حتى الان، كيف سيتم تطبيقه، وكيف سيتمكن مئات الفلسطينيين الذين يعملون بالقدس الغربية، ومن ضمنهم أطباء وممرضات، الاستمرار بالعمل هناك.

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