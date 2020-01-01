مصادر اسرائيلية: تسريع بناء المستشفى الأمريكي في غزة بسبب الكورونا

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر رفيعة بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد للتعامل مع سيناريو الرعب المتمثل في تدخل الجيش لمواجهة تفشي فايروس الكورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت فإن المنظومة الأمنية تعمل حاليا على تزويد الفلسطينيين بوسائل الحماية المناسبة كالكمامات، إضافة إلى أنهم يعملون على تسريع إكمال البنية التحتية للمستشفى الأمريكي في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية حادة في القطاع . وفق ما اورده موقع "عكا"

من جانبه أوضح رئيس قسم شؤون المدنيين في إدارة التنسيق والارتباط العقيد شارون بيتون بأن الوضع خطير للغاية فمن الممكن أن تنقل إسرائيل المرض إلى غزة أو الضفة الغربية وربما العكس، الأمر الذي يتطلب الاستعداد الجيد والمسبق للتعامل مع مثل هذا السيناريو .