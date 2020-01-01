  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر اسرائيلية: تسريع بناء المستشفى الأمريكي في غزة بسبب الكورونا

الخميس 19 مارس 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية: تسريع بناء المستشفى الأمريكي في غزة بسبب الكورونا


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر رفيعة بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد للتعامل مع سيناريو الرعب المتمثل في تدخل الجيش لمواجهة تفشي فايروس الكورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت  فإن المنظومة الأمنية تعمل حاليا  على تزويد الفلسطينيين بوسائل الحماية المناسبة كالكمامات، إضافة إلى أنهم يعملون على تسريع إكمال البنية التحتية للمستشفى الأمريكي في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية حادة في القطاع . وفق ما اورده موقع "عكا"

من جانبه  أوضح رئيس قسم شؤون المدنيين في إدارة التنسيق والارتباط العقيد شارون بيتون بأن الوضع خطير للغاية فمن الممكن أن تنقل إسرائيل المرض إلى غزة أو الضفة الغربية وربما العكس، الأمر الذي يتطلب الاستعداد الجيد والمسبق للتعامل مع مثل هذا السيناريو .

#كورونا #غزة #المستشفى الامريكي #قطاع غزة #فيروس #الضفة الغربية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

اسعار العملات مقابل الشيكل

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

ما هي فصيلة الدم الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

هل وجدوا علاج لفيروس كورونا ؟ .. الصحة العالمية تحسم الجدل

حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ573.. ونتنياهو: أنظمة الطوارئ لتقييد الحركة سارية منذ الليلة

كورونا غزة

الصحة بغزة: تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية للمشافي ضمن إجراءات عزل خاصة

الرئيس عباس: تمكنا من حصر فيروس كورونا في أضيق نطاق.. ويوجه رسالة للقطاع الخاص

"لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".. ترامب: سنقدم للعالم لقاحًا ضد كورونا خلال أسابيع!

اسرائيل

"هآرتس": إسرائيل ستبدو كقطاع غزة بعد يومين من الإجراءات الصارمة في مواجهة "كورونا!!