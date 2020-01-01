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الداخلية بغزة: نؤمن 14 مركزاً للحجر الصحي على مستوى محافظات غزة

الخميس 19 مارس 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: نؤمن 14 مركزاً للحجر الصحي على مستوى محافظات غزة


غزة / سما /

أكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية اياد البزم أن عدد مراكز الحجر الصحي الاحترازي التي تؤمنها وزارة الداخلية والأمن الوطني وصل إلى 14 مركزاً في جميع محافظات القطاع.

وأوضح البزم خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي اليوم الأربعاء، أن توزيع المراكز جاء على النحو الآتي "مركزان في محافظة رفح، مركزان في محافظة خانيونس، ثلاثة مراكز في محافظة الوسطى، وستة مراكز في محافظة غزة، ومركز واحد في محافظة شمال القطاع".

وقال إن 215 مسافراً وصلوا عبر معبر رفح البري، و62 عبر حاجز بيت حانون، اليوم الخميس، تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الإجباري.

وشدَدَّ البزم على أن وزارة الداخلية والأمن الوطني ماضية في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاربة الشائعات ومروجيها، وتُجدد التحذير بأن كل من يروج الشائعات – سواء من داخل غزة أو خارجها - ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني سخّرت كل إمكاناتها، واستنفرت أجهزتها وإداراتها للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، لمكافحة فايروس "كورونا".

#الداخلية بغزة #اياد البزم #شائعات #كورونا #غزة #الحجر الصحي

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