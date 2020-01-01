الصحة بغزة: تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية للمشافي ضمن إجراءات عزل خاصة

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، خلال الإيجاز الحكومي اليومي المتعلق بفيروس (كورونا): "قدمت الفرق الطبية خدماتها لـ 248 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي بالمحافظات وتقوم بالمتابعة الصحية لهم على مدار الساعة ونطمئن أهلنا في قطاع غزة بان جميعهم بصحة جيدة".

وأضاف: "تابعت وزارة الصحة إجراءاتها مع 899 عائدا الى قطاع غزة داخل 14 مركزاً للحجر الصحي حيث تم تصنيف هذه المراكز وفقاً ليوم وتاريخ دخول العائدين اليها ولا يسمح بإدخال اخرين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي للموجودين فيها".

واردف قائلا: "تابعت وزارة الصحة إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 362 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة 2346 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1057 عائداً منهم".

وأوضح الناطق باسم الصحة، أنه تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية الى مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة



وتابع: "وسعت وزارة الصحة نطاق الفحص المخبري للعائدين حيث بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة حتى عصر اليوم 53 عينة، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض، ونؤكد مجدداً بان قطاع غزة لازال خاليا من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 حتى الآن".



وأكمل: "نطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذي استهدف تقويض منظومة الخدمات الصحية والإنسانية كما ونطالب المؤسسات الإنسانية والاغاثية الى تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من الأجهزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية والمقومات التي تعزز الجهوزية والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد".



واستطرد القدرة: "يحاول الاحتلال الإسرائيلي تضليل الرأي العام بادعائه ادخال معدات مخبرية خاصة بفحص فيروس كورونا الى قطاع غزة ونؤكد ان ما وصل عبر منظمة الصحة العالمية أمس هي كمية محدودة من مستلزمات الوقائية والسلامة ومادة الفحص المخبري للفيروس".

