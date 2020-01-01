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مكرمة رئاسية لعائلة اللواء مصباح البديري

الخميس 19 مارس 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكرمة رئاسية لعائلة اللواء مصباح البديري


دمشق /سما/

 سلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الخميس، أمل الشويكي زوجة المرحوم اللواء مصباح البديري قائد جيش التحرير الفلسطيني السابق، وابنته خولة البديري، مكرمة رئاسية مالية وقرار الرئيس بصرف مكافأة شهرية لعائلته، وذلك لإعانتهم في مصاريف الحياة وفاءاً للمرحوم البديري الذي عاش مناضلاً لخدمة قضية بلده فلسطين.

وعبرت زوجته عن خالص شكرها وتقديرها لسيادة الرئيس على هذه المكرمة الإنسانية التي ستكون كما قالت عوناً لأسرتها بالحياة.

ومن جهتها قالت ابنته خولة: نعتبر أننا أبناء الرئيس محمود عباس، موجه له شكرها على سؤاله عنهم ومساعدته لهم.

وأضافت: إننا نرفع رأسنا عالياً بهذه المكرمة التي أتت من الرئيس عباس رغم كل همومه الوطنية والسياسية ولكنه الوفي الأول لأبناء شعبه.

#مكرمة رئاسية #الرئيس عباس

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