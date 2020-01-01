يزبك تطالب بنشر المعلومات الخاصة بفيروس "كورونا" باللغة العربية

القدس المحتلة / سما /

طالبت عضو "الكنيست" الإسرائيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة هبة يزبك، في رسالة مستعجلة إلى وزير الصحة الإسرائيلي، ومدير عام الوزارة، بنشر المعلومات الصادرة عن الوزارة حول فيروس "كورونا" باللغة العربية في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

‏‎وشددت يزبك في رسالتها على أن عدم إيصال المعلومات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة لأهالي القرى غير المعترف بها في النقب، يشكل خطرًا كبيرًا على سلامتهم، ويؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل سريع، حسبما ذكر موقع عرب 48.

‏‎وأضافت "بعد التوجهات التي وصلتنا والتواصل مع عدد من الأطباء والعيادات الطبية في المنطقة، تبين لنا أن توجيهات وزارة الصحة لم تصل بالقدر الكافي للأهل في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وأن نسبة الوعي لخطورة الفيروس منخفضة".

‏‎وقالت إن مسؤولية كبيرة تقع على الوزارة، وعليها وضع خطة جدية وفورية لنشر المعلومات والتوجيهات والاهتمام بالتوعية، وتزويد العيادات بكل المستلزمات الطبية.