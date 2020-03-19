"لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".. ترامب: سنقدم للعالم لقاحًا ضد كورونا خلال أسابيع!

واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، أن بلاده ستعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء على كورونا نهائيا.

وأكد، على أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أمر سيئ فاجأ العالم كله، مضيفا أن الأولوية لدى الولايات التحدة حاليا حماية المواطنين.

وبشأن مستجدات كورونا، أشار ترامب إلى أن واشنطن ستقوم بتأمين مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

“Today we are bringing home another American citizen,” President Trump says, announcing that Amer Fakhoury, who is battling cancer, is on his way back to the U.S. after being imprisoned in Lebanon. https://t.co/IGypC4vH8A pic.twitter.com/i0j93ynyyD — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 19, 2020

وتابع: "قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغير والمتوسطة"، لافتا إلى أن إدارة الغذاء والدواء أحرزت تقدما لتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن كورونا أمر سيئ فاجأ العالم كله، مضيفا "لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، عن مستجدات كورونا، أن عملية إيجاد علاج للإصابة بـ كورونا قد يستغرق وقتا طويلا.

وأشار إلى أن البعض درس تأثير بلاكوينيل وهو عقار لعلاج الملاريا والروماتيزم وأثبت فعاليته في الحد من تأثير الفيروس وسنعمل على إنتاجه بشكل كبير.

ومن جانب آخر، أوضح أن أولوية إدارته حاليًا استعادة المساجين في الخارج، وذلك مع تفشي كورونا في العالم.

ومن جهة أخرى،أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق سراح العميل الإسرائيلي، عامر الفاخوري.

وقال ترامب: "اليوم نعيد مواطنا أمريكيا آخر إلى الوطن"، معلنا أن "عامر الفاخوري الذي يكافح السرطان في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد سجنه في لبنان".

وتوجه ترامب بالشكر للحكومة اللبنانية على تعاونها في الإفراج عن عامر فاخوري.