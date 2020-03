"لو كنا نعلم بأمره لقضينا عليه في مكانه".. ترامب: سنقدم للعالم لقاحًا ضد كورونا خلال أسابيع!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، أن بلاده ستعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء على كورونا نهائيا.

وأكد، على أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أمر سيئ فاجأ العالم كله، مضيفا أن الأولوية لدى الولايات التحدة حاليا حماية المواطنين.

وبشأن مستجدات كورونا، أشار ترامب إلى أن واشنطن ستقوم بتأمين مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

