نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين تضع إمكاناتها لمواجهة "كورونا"

رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية وضع كافة إمكاناتها وكادرها في جميع المحافظات تحت تصرف القيادة الفلسطينية وجهات الاختصاص، لمواجهة تفشي فيروس كورونا COVID 19.

وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء النقابة من تشكيل فرق الدعم النفسي والاجتماعي في جميع محافظات الوطن، ووضعها بتصرف المحافظين ولجان الطوارئ.

وقالت النقابة إن ذلك يأتي من منطلق واجبها تجاه أبناء شعبها، وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولأنها تقف دائماً لمواجهة جميع الظروف والتحديات، ولأنها صاحبة رسالة وطنية أخلاقية إنسانية.

وأهابت بجميع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في الوطن الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا وطرق مواجهته، والعمل على تقديم الدعم والإسناد والتوعية بما يخص حالة الطوارئ والتعامل بجدية تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأكدت ضرورة محاربة الشائعات ومروجيها.

وقالت إنها تضع مقراتها وكادرها تحت تصرف القيادة، واستعدادها التام للتطوع في أي برنامج أو مبادرة لمساندة وحماية أبناء شعبها ومساعدتهم لتجاوز هذه المحنة.

وأكدت نجاح القرارات الجريئة غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة، وثمنت الدور المميز للكوادر الطبية والأجهزة الامنية والإعلاميين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وفرق الدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت النقابة القيادة إلى مزيد من الإجراءات والقرارات الحاسمة والسريعة في سبيل حماية الشعب، مؤكدةً أن الأخصائيين سيكونون أول الملتزمين والداعمين لهذه القرارات التي تصب في مصالح شعبهم.