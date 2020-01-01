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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الاردني..

الخميس 19 مارس 2020 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الاردني..


رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الخميس.

واطمأن الملك خلال الاتصال على الأوضاع في دولة فلسطين نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتمنى السلامة لأبناء شعبنا.

وأبدى الملك استعداد الأردن الكامل للتعاون والتنسيق فيما يتعلق بهذا الموضوع.

من جانبه، شكر الرئيس، العاهل الأردني على هذا الاتصال، وتمنى السلامة والخير لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق الذي يعاني من هذه الجائحة أيضا.

وأبدى الرئيس استعداده لتعزيز التعاون والتنسيق الذي لم ينقطع لحظة واحدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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