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مؤسسة المواصفات والمقاييس تعلن نتائج 640 فحص معايرة ومطابقة

الخميس 19 مارس 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة المواصفات والمقاييس تعلن نتائج 640 فحص معايرة ومطابقة


رام الله / سما /

 اعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس، عن اجراء 640 فحص في مجال المعايرة والمطابقة بمختلف المجالات منذ اعلن حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورنا(كوفيد-19) والتي جاءت نتائج اغلبها ايجابية وتنسجم مع الانظمة والقوانين المعمول بها.

وبينت المؤسسة ان نتائج الفحوصات التقيمية للكمامات والملابس الطبية الوقائية المراد انتاجها من قبل من قبل 7 شركات وطرحها في السوق الفلسطيني، اثبتت نجاح شركتين في انتاج هذه الاصناف وتنسجم مع المواصفة الفلسطينية.

وبين مدير عام مؤسسة الموصفات والمقاييس حيدر حجة ان مختبرات المؤسسات تعمل على ضمان مطابقة المنتج عبر اجتيازه الفحوصات المطلوبة وخاصة في ظل الحالة الراهنة لافتاً الى تعليمات وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة خالد العسيلي الرامية إلى رفع الطاقة الانتاجية للمختبرات على الصعيدين الميداني والمتبع داخل المختبرات المركزية.

يشار الى ان مختبرات المؤسسة للفحص والمعايرة، تم افتتاحها في اب 2019 في مقرها الجديد في مجمع الوزارات برام الله، بقيمة اربعة ملايين يورو، وهناك 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم طواقم المؤسسة بمعايرة ما يقارب 5000 جهاز سنويا، بالإضافة الى منح 1800 شهادة سنويا من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال.

#مؤسسة المواصفات والمقاييس

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