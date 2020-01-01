المجلس الكهنوتي للطائفة السامرية يعلن إغلاق الكنس

القدس المحتلة / سما /

أعلن المجلس الكهنوتي للطائفة السامرية وعلى رأسه الكاهن الأكبر عبد الله واصف، اليوم الخميس، إغلاق الكنس الخاصة بالسامريين في جبل جرزيم وفي الداخل.

وجاء في بيان صادر عن المجلس "انه وبعد اجتماعه من خلال وسائل التواصل تقرر اغلاق الكنس الأربعة الخاصة بالسامريين في نابلس ومدينة حولون في أراضي عام 1948 أمام المصلين.

وأضاف البيان: ان القرار يأتي حرصا على سلامة أفراد الطائفة، وعلى مصلحة شعبنا ووطننا.

ودعا البيان أبناء الطائفة لأداء الصلاة من داخل المنازل واتباع كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بهذه المرحلة.