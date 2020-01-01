جلسات التمديد في محاكم الاحتلال تعقد دون إحضار المعتقلين

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أنه تم البدء بتطبيق إجراءات جديدة تتمثل بعقد جلسات تمديد توقيف من دون إحضار المعتقلين لقاعات المحاكم، وذلك نظرا للتطورات الأخيرة بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أنه وفقا لمجموعة التعليمات التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم الإسرائيلية، فإنه لا يسمح لذوي الأسرى بحضور جلسات أبنائهم في المحاكم العسكرية في عوفر وسالم.

وبناء على ذلك، طلب طاقم الهيئة من ذوي الأسرى متابعة ما يحصل مع أبنائهم داخل جلسات المحاكم من خلال التواصل مع مديريات هيئة الأسرى الموجودة بمحافظات الوطن، أو من خلال التواصل مع طاقم الوحدة القانونية في الهيئة.