الموافقة على استخدام علاج محتمل لفيروس كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وافق المدعي العام الإسرائيلي اليوم الخميس، على استخدام عقار إسرائيلي كعلاج لفايروس كورونا.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه لأول مرة منذ سن قانون براءات الاختراع في عام 1967، وافق المدعي العام على استخدام بديل عام لعقار حاصل على براءة اختراع في إسرائيل لعلاج مرضى كورونا.



وأوضحت أنه تم العثور على هذا الدواء، الذي كان يهدف في الأصل إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية، من قبل وزارة الصحة كعلاج محتمل لفيروس كورونا، لذلك هناك حاجة ملحة وعاجلة لحماية الصحة العامة.



وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أذنت لوزير الصحة بإصدار تصريح أولي باستخدام العلاج.