  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الموافقة على استخدام علاج محتمل لفيروس كورونا في إسرائيل

الخميس 19 مارس 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموافقة على استخدام علاج محتمل لفيروس كورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

وافق المدعي العام الإسرائيلي اليوم الخميس، على استخدام عقار إسرائيلي كعلاج لفايروس كورونا.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه لأول مرة منذ سن قانون براءات الاختراع في عام 1967، وافق المدعي العام على استخدام بديل عام لعقار حاصل على براءة اختراع في إسرائيل لعلاج مرضى كورونا.
 
وأوضحت أنه تم العثور على هذا الدواء، الذي كان يهدف في الأصل إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية، من قبل وزارة الصحة كعلاج محتمل لفيروس كورونا، لذلك هناك حاجة ملحة وعاجلة لحماية الصحة العامة.
 
وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أذنت لوزير الصحة بإصدار تصريح أولي باستخدام العلاج.

#اسرائيل #كورونا #فيروس #علاج كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس مساء اليوم..

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

اسعار العملات مقابل الشيكل

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

الليلة.. ترامب يعلن أنباء "هامة" من إدارة الدواء بشأن كورونا

حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين

الأخبار الرئيسية

34

العالم في مواجهة كورونا: حدود مغلقة وحياة معطلة ووباء يواصل الانتشار

اّلية جديدة للعمل..الاونروا: اغلاق مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية بغزة امام مراجعينا بدء من الاحد

غزة : الصحة تُخصص غرف للحجر الصحي للحوامل المشتبه بهن بـ"كورونا"

كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

ابو حسنه : الاونروا تقرر فتح مراكز توزيع مساعدات غذائية جديدة بغزة خشية من كورونا ..