محافظ جنين يغلق مطعما في المدينة ويحيل العاملين فيه للإجراءات الطبية

جنين / سما /

أغلق محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الخميس، مطعما في مدينة جنين، وأحال كافة العاملين فيه لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، نافيا وجود أي إصابة كورونا في المحافظة .

وقال الرجوب في تصريح صحفي، بعد ورود معلومات حول قيام صاحب مطعم في جنين بمخالفة التعليمات الصادرة بظل حالة الطوارئ بضرورة إغلاق المطاعم والمقاهي، وأي مكان يمكن ان يتجمع المواطنون فيه بظل الاجراءات المتبعة لمحاربة فيروس كورونا ومنع انتشاره، تبين أنه استقبل مواطنا تناول وجبة طعام ويشتبه بإصابته بالكورونا، وأضاف: قامت قوة من الشرطة على الفور بإغلاق المطعم بالكامل ومنع فتحه، وإحالة كافة العاملين فيه للفحص من قبل مديرية الصحة.

وأكد الرجوب حتى اليوم لا توجد أي إصابة بكورونا، وكل الأبواب والخيارات مفتوحة لعدم التزام التجار وأصحاب المحلات بالتعليمات، وهناك استهتار في ذلك من قبل البعض، مبينا أن استهتار صاحب المطعم سبب حالة من الهلع والرعب والشكوك بعد أن عرّض نفسه والمواطنين والبيئة للخطر، مشددا على أن القانون سوف يطال كافة المستهترين والخارجين عن القانون وعدم الالتزام بالتعليمات .

إلى ذلك ترأس الرجوب اليوم الخميس، اجتماع لجنة الطوارئ لبلدية يعبد الذي عقدته، في مقرها بالبلدة.

واطلع على التدابير الاحترازية التي اتخذتها اللجنة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض رئيس البلدية، رئيس لجنة الطوارئ سائد الكيلاني جهوزية المؤسسات والطواقم، من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية للحفاظ على السلامة العامة لأهالي البلدة ومؤسساتها لمنع انتشار الوباء .

من جهته ثمن الرجوب الجهود التي تبذلها بلدية يعبد في ظل انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس أبو مازن لحماية أبناء شعبنا من الإصابة بفيروس كورونا، متمنيا السلامة العامة للجميع.

مذكرا بإشادة منظمة الصحة العالمية بإجراءات الحكومة لمكافحة الوباء الذي فاق ما هو موصى به دوليا .