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حميد يدعو المجتمع الدولي والصحة العالمية لإدانة اقتحام الاحتلال للدهيشة

الخميس 19 مارس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميد يدعو المجتمع الدولي والصحة العالمية لإدانة اقتحام الاحتلال للدهيشة


بيت لحم / سما /

طالب محافظ بيت لحم كامل حميد المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بإدانة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم اليوم الخميس، واعتقال ثلاثة شبان، خاصة أنه يأتي في أوج معركة الشعب الفلسطيني في مواجهته فيروس كورونا.

وقال حميد، هذا التصرف (الاقتحام) يصب في كسر حاجز طوق النجاة الذي تفرضه السلطة الوطنية، وأفراد الأمن لحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة .

وأضاف: ان استمرار الاقتحامات هو مساهمة واضحة ومشاركة في ضرب النظام الصحي الفلسطيني، مشيدا بوعي شعبنا ويقظة أبناء الأجهزة الأمنية بفشل كل تدخل واقتحام.

وأردف: القيادة الفلسطينية متواصلة معنا حول ما جرى من اقتحام غاشم، لأن ما حدث يضعف كل الإمكانيات ودورنا، لأننا لا نستطيع نشر قوات الأمن على كل الحواجز، هناك العشرات، بعضها مغلق بالسواتر الترابية، وبالتالي المحافظة مغلقة والمدن ولا أحد يخرج ولا يدخل، في وقت نعمل فيه من أجل بث الطمأنينة في ظل المعركة التي نخوضها، يأتي فيروس آخر ويتسلل، وهذا غير مقبول . 

وأكد حميد أن الاحتلال كان يهدف من وراء اقتحامه إلى ضرب ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية التي تعرضت الى تشكيك وغسيل الدماغ على مدار سنوات من جهات عدة .

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