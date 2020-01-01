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الصليب الأحمر: لن نتخلى عن دورنا التاريخي في الوقوف بجانب المعتقلين و عائلاتهم

الخميس 19 مارس 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: لن نتخلى عن دورنا التاريخي في الوقوف بجانب المعتقلين و عائلاتهم


غزة / سما /

 قالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء يوم الخميس، أن منظمتها تتابع عن قرب أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و أضافت ما زالت زيارات مندوبي اللجنة الدولية لأماكن الاحتجاز  منظمة.

و أوضحت زقوت في تصريح صحفي، أن الزيارات الأسبوعية معلقة للأسبوع الثاني على التوالي كجزء من إجراءات سلطات الاحتجاز الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا و نوهت ان اللجنة الدولية في حوار دائم مع السلطات الإسرائيلية لإيجاد وسائل إتصال بديلة تضمن استمرار التواصل العائلية.

و أكدت زقوت ان توفير الرعاية الصحية خاصة في هذا الوقت و اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار الأوبئة هو من اختصاص سلطات الاحتجاز.

و اختتمت حديثها قائلة اقدر قلق عائلات المعتقلين و ارجو ان يأخذ الجميع   هذا بعين الاعتبار عند تداول الأخبار حول المعتقلين . ما تحتاجه العائلات الان هو التضامن و ليس زيادة القلق و التوتر.

#الصليب الاحمر #الاسرى #سجون الاحتلال #كورونا

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