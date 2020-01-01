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هل وجدوا علاج لفيروس كورونا ؟ .. الصحة العالمية تحسم الجدل

الخميس 19 مارس 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل وجدوا علاج لفيروس كورونا ؟ .. الصحة العالمية تحسم الجدل


سما / وكالات/

زعمت عدد من الدول توصل مختبراتها والمراكز البحوث الطبية فيها لإكتشاف مصل أو علاج مخصص للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يسمي بلاكوينيل، خلال الساعات الماضية .

وبحسب "صدى البلد" فإن منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أكدت أنه حتي الآن لايوجد أي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.

ووأضح المكتب، أن منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس. 

ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات".

هذا وتفيد آخر الإحصائيات أن هناك قرابة 219 ألف حالة إصابة بوباء كورونا في 172 دولة، وأزيد من 8900 وفاة مرتبطة بالفيروس، وسجلت في الساعات الـ24 الماضية أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة، وهي تفوق ما كان يسجل في ذروة انتشار الوباء في مدينة ووهان الصينية -مهد المرض- إذ بلغت حينها 5000 إصابة.

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