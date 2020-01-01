"الاقتصاد بغزة" تحذر التجار من احتكار السلع والتلاعب بأسعارها

غزة / سما /

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية ورفع أسعارها واحتكارها.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع في الأسواق والمجمعات التجارية.

وأوضحت أن أطقم التفتيش والرقابة وحماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات غزة تقوم وعلى مدار الساعة بمتابعة الأسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق.

ولفتت إلى أنها أوعزت للطواقم بالتشديد على متابعة وضبط الأسعار وارتفاعها، وعمل محاضر ضبط للتجار المخالفين لتحويلهم للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ودعت الوزارة، المواطنين والمستهلكين إلى الابلاغ الفوري عن التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة رقم (1800112233)، أو التوجه لمكاتب حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.