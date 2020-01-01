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إيران: تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1046 إصابة

الخميس 19 مارس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1046 إصابة


سما / وكالات/

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و 1046 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن عدد وفيات فيروس "كورونا" ارتفع إلى 1284 والإصابات 18407.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في أعداد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 5979، وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس ما بين الثلث والنصف في 11 محافظة إيرانية.

وكان علي رضا رئيسي، المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، أعلن الأربعاء أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

#الصحة الايرانية #وفيات #كورونا

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