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سفارة فلسطين بالقاهرة للجالية والطلبة الدارسين في مصر: انتبهوا

الخميس 19 مارس 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة للجالية والطلبة الدارسين في مصر: انتبهوا


القاهرة /سما/

 دعت سفارة فلسطين بالقاهرة، أبناء الجالية الفلسطينية في مصر، والطلبة الدارسين فيها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، واتخاذ التدابير الوقائية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية ووزارتا الصحة المصرية والفلسطينية .

وشددت السفارة في بيان لها اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الصحية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الوقاية، واحترام التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المصرية .

ودعت السفارة أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارئ، وذلك من خلال هواتفها الأرضية 33384761-33384762-33384763، أو من خلال تطبيق الواتساب 01030218317، وفي حالات الطوارئ الصحية عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية: 105.

كما دعت السفارة أبناءها إلى الاطلاع بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للاطلاع على مستجدات الوقاية من هذا الفيروس على صفحة كل من موقع منظمة الصحة العالمية https://ar-ar.facebook.com/WHO/

وأكدت السفارة استمرار متابعة سفارات وبعثات دولة فلسطين بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي عن كثب لأوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتقديم كل المساعدات الممكنة.

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